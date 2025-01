Elon Musk, il delirio degli antagonisti a Piazzale Loreto: "C'è sempre posto", l'ultimo orrore

21 gennaio 2025 a

"C'è sempre posto a piazzale Loreto, Elon...": il collettivo di studenti "Cambiare rotta" lo ha scritto in un post su Instagram, allegando la foto di un fantoccio con la faccia di Elon Musk appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano, dove venne esposto anche il corpo del leader fascista Benito Mussolini. Il fantoccio, realizzato con una tuta bianca riempita da fogli di giornale accartocciati e frammenti di spazzatura e con la faccia del miliardario ritagliata e attaccata sopra, è stato appeso a testa in giù a un cancello di piazzale Loreto, come si può vedere dalla foto, accanto alla targa di marmo della piazza, sulla quale sono stati attaccati diversi adesivi di Cambiare Rotta e altri centri sociali.

Il blitz del collettivo di studenti arriva dopo il presunto saluto romano che il tycoon avrebbe fatto ieri, lunedì 20 gennaio, durante i festeggiamenti alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump. Un gesto che ha sollevato non poche polemiche. La risposta di Musk alle critiche, però, non è tardata ad arrivare. Il tycoon, in particolare, ha accusato i suoi detrattori di non saper trovare "trucchi sporchi migliori" per screditarlo. "Francamente, hanno bisogno di trucchi sporchi migliori - ha scritto su X -. L'attacco 'tutti sono Hitler' è così logoro".