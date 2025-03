Stefania Nobile e Davide Lacerenza arrestati: trema la Milano bene, accusa clamorosa

04 marzo 2025 a

Nuovi grossi guai per Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi è stata arrestata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a Milano. Insieme alla donna, in manette anche il suo ex compagno Davide Lacerenza, nome molto noto sui social e nella movida notturna milanese, titolare della Gintoneria, uno dei locali vip più famosi sotto la Madonnina e personaggio in copertina anche per i suoi interventi sopra le righe a La Zanzara su Radio 24, dov'è spesso ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Dalle indagini coordinate dalla Procura i due, assieme a un factotum, Davide Ariganello, anche lui sottoposto da questa mattina agli arresti domiciliari, avrebbero procurato ragazze e droga a una serie di clienti. Un'attività che avrebbe consentito notevoli guadagni.

A firmare l'ordinanza di custodia cautelare ai domicliari è stata la gip Alessandra Di Fazio, su richiesta della pm Francesca Crupi titolare dell'inchiesta insieme alla procuratrice aggiunta Bruna Albertini.

Sul conto della ex regina delle televendite in coppia con la madre (le due donne erano già state coinvolte in passato in inchieste giudiziarie che le hanno portate in carcere, questa volta però Wanna Marchi non risulta nemmeno sfiorata dall'indagine) e dei due uomini pesano sospetti di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sottoposta a sequestro anche la Gintoneria, locale in via Napo Torriani, zona Stazione Centrale. Il sospetto degli inquirenti è che nel locale notturno, oltre a somministrare piatti goumet e cocktail e bevande di pregio, Nobile e Lacerenza offrissero ai danarosi clienti sostanze stupefacenti ed escort per prestazioni sessuali.