DiMartedì, Luca e Paolo ad alzo zero: "Prodi come Lacerenza"

Proprio Giovanni Floris ha mostrato un altro video dello scontro tra Prodi e la giornalista Lavinia Orefici , che all’ex premier aveva chiesto un commento su un passaggio sulla proprietà privata del Manifesto di Ventotene, scatenando in lui una reazione stizzita. Nel filmato non ci sono dubbi: Prodi ha veramente tirato i capelli all'inviata di Quarta Repubblica e lo ha fatto con l'intenzione di farlo.

Ironia di Luca e Paolo sulla tirata di capelli di Romano Prodi . L'ex premier ha sollevato la polemica dopo che, dapprima ha risposto malamente a una giornalista, poi le ha tirato i capelli. E proprio su questo ironizzano i due comici all'apertura della puntata del 25 marzo di DiMartedì. Su La7, Paolo - vestito da Elly Schlein - esordisce: "Prodi è un po' come Lacerenza: se tiri davanti a tutti, prima o poi ti incastrano". Il riferimento è all'ex patron della Gintoneria, ora ai domiciliari nella sua abitazione in centro a Milano, accusato, insieme all'ex compagna Stefania Nobile e al factotum Davide Ariganello , a vario titolo, di sfruttamento della prostituzione e spaccio.

"Io non sono una bugiarda quindi ho raccontato un fatto perché è successo - aveva commentato Orefici a chi la criticava -. Io ho posto una domanda con educazione e non sono abituata a ricevere in cambio un comportamento così maleducato e villano. Lavoro da molti anni e non mi è mai successo". E i filmati le danno ragione.