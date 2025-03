Stefania Nobile, il retroscena della escort: "Sapeva tutto, come voleva le ragazze"

07 marzo 2025 a

a

a

"È logico che Stefania Nobile fosse consapevole di tutto, lei dopo un certo periodo di tempo, magari dopo 2 o 3 mesi, voleva cambiare ragazze per averne sempre di nuove". In collegamento con la Zanzara, un'escort di origini ucraine che ha partecipato alle serate folli alla Gintoneria insieme a Davide Lacerenza, ha confermato che la figlia di Wanda Marchi fosse a conoscenza di tutte. E anzi: spingeva per rinnovare il "pacchetto completo" offerto ai "clienti pesanti".

Nobile dava gli imput, Davide Lacerenza prendeva le commissioni. "Davide mi diceva di andare con un cliente per 1.000 euro e poi avrei dovuto restituirgli la metà dei soldi quindi 500 euro. Ho rifiutato perché gli dissi che ero io a decidere con chi andare e quanto chiedere", ha dichiarato la squillo. In quel locale, infatti, la prostituzione era la regola: "L’ho visto fare con i miei occhi. Io non l’ho mai fatto in quel posto perché era pieno di telecamere".

Il "figlio segreto" di Wanna Marchi: ecco chi è Maurizio, un retroscena impensabile

Ma "lavorare" con Davide Lacerenza non era affatto facile. Soprattutto per via del suo carattere irascibile: "Circa un anno fa un cliente ha dato a me e un’altra ragazza 500 euro. Dissi che non sarei potuta restare fino a mattina e il cliente mi disse che non ci sarebbero stati problemi e potevo andare via quando avessi voluto. Davide però mi disse che sarei dovuta restare per intrattenere il cliente, non ho voluto, mi ha cacciato e abbiamo litigato. Se a Davide non piaceva qualcosa diventava una bestia, urlava o dava qualche schiaffo ai camerieri".