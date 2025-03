Tesla assaltate e fatte a pezzi a Milano, il video choc fa il giro del mondo

17 marzo 2025 a

È accaduto di tutto durante la manifestazione che sabato pomeriggio ha preso il via da piazza XXIV Maggio, a Milano. Qui, il corteo organizzato da collettivi, gruppi antagonisti e centri sociali in memoria di Davide "Dax" Cesare ha preso di mira anche una Tesla. La manifestazione, indetta nel ricordo del militante del centro sociale di via Gola ucciso il 16 marzo 2003 in un agguato a coltellate, è sfociata ben presto in violenza.

Come dimostrato in un video diffuso da Matteo Salvini su Facebook, alcuni manifestanti hanno preso di mira un'auto Tesla, l'azienda automobilistica di proprietà di Elon Musk. Nel filmato si vede un antagonista che con una bomboletta imbratta la fiancata con anche la "A" degli anarchici, altri poi la prendono a calci. Uno di loro invece strappa lo specchietto laterale e - dopo averlo fatto cadere - lo usa per colpire il parabrezza della vettura, colpito anche da bombe di vernice bianca. "Quelli buoni e tolleranti… Ma come si può essere così deficienti? Spero che li becchino, e che paghino fino all’ultima lira", ha scritto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a corredo delle immagini.

Oltre alla Tesla, durante il corteo sono stati colpiti almeno due supermercati Carrefour, uno in Ripa di Porta Ticinese e uno in corso Genova. Sono state infatti infrante le vetrine e i manifestanti hanno tracciato alcune scritte. I due negozi erano aperti e pieni di clienti e dipendenti che subito hanno tentato di mettersi al riparo.