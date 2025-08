Beppe Sala indagato, lo sfogo: "Me lo ha detto il direttore del Corriere"

Beppe Sala non rinuncia alla poltrona da sindaco di Milano. Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, premette: "Non sono uno che molla". Dopo le indagini sull'urbanistica che hanno portato a diversi arresti, tra cui il suo ex assessore, il primo cittadino difende il suo operato: "Siamo passati dal celebrare il sistema Milano a criticarlo aspramente. Se mettiamo al confronto Milano vent'anni fa e oggi, la città è migliorata. Poi la giustizia farà il suo corso ma Milano è l'unica a essersi sviluppata così in Italia. Buttare via tutto è sbagliato". E ancora, in merito al suo conto: "Il Gip ha negato che io abbia fatto alcun tipo di pressione. La nomina della Commissione paesaggio? La verità è che noi facciamo un bando, una commissione tecnica sceglie i componenti e il sindaco poi firma. Io ho semplicemente firmato una proposta proveniente da una commissione, al termine di un lavoro durato mesi. Che tipo di pressioni avrei potuto fare?".

In ogni caso quanto sta accadendo lo ha "provato". Ovviamente - sottolinea - "non è piacevole la situazione, ma alla fine la passione e la voglia di lavorare prevalgono, per cui andiamo avanti con intensità". Nonostante anche lui sia indagato, "alla fine prevale il senso del dovere, ho 67 anni e ho fatto tante cose nella vita - ha aggiunto -, non è che coltivo qualche ambizione, guardo al futuro con disincanto. Ho il senso del dovere e credo che Milano abbia ancora bisogno". Per questo - ha detto senza mezzi termini - torneremo dalle vacanze a settembre e mancheranno 18 mesi alla fine del mandato e vorrei farli al meglio possibile".