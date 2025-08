Beppe Sala, arresti e Milano che crolla? "Ora relax!", così sul Lago Maggiore

Un po' di relax per Beppe Sala. Con un post su Instagram l'attuale sindaco di Milano annuncia la sua vacanza sul lago Maggiore infischiandosi di quanto sta avvenendo a Palazzo Marino. "E ora relax", è la didascalia scritta dal primo cittadino a corredo di un ritratto fotografico sulle sponde del lago Maggiore. E pensare che giovedì scorso sono arrivate le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip di Milano, Mattia Fiorentini, per sei dei 74 indagati. Tra questi anche uomini vicinissimi al sindaco. È stato infatti disposto il carcere per Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, gli arresti domiciliari per Giancarlo Tancredi, l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune che solo pochi giorni prima aveva rassegnato le sue dimissioni e quelli per Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune sciolta lo scorso aprile.

Nonostante la bufera legata alla maxi-inchiesta sull'urbanistica, Sala dunque tira dritto: "Prendo atto dei nuovi provvedimenti emessi oggi dalla magistratura. Il giudice delle indagini preliminari non ha ritenuto sussistente l’ipotesi di induzione indebita che parrebbe essermi stata rivolta dalla Procura di Milano. Ciò, del resto, corrisponde alla mia più ferma convinzione di non avere mai posto in essere alcuna azione che abbia avuto finalità personali. Continuerò a lavorare per Milano, con passione e dedizione. Rimane forte la mia attenzione per la fase delicata che sta attraversando Milano e spero che l'ex assessore Tancredi possa chiarire al più presto la sua posizione, nel massimo rispetto delle prerogative della magistratura".

