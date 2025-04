Terrore per Loredana Lecciso: "Aggredita sul bus da un nordafricano"

Loredana Lecciso aggredita a Milano a bordo di un autobus dove un uomo ha tentato di strapparle una catenina d'oro che aveva al collo, causandole qualche escoriazione. È quanto racconta Lecciso all'Adnkronos: "Erano all'incirca le 20 di due giorni fa - spiega - stavo aspettando un autobus assieme a una mia amica quando, a un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. Inizialmente non mi sono preoccupata più di tanto, ma, quando siamo salite sull'autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci per farci sedere in un posto, ma noi siamo rimaste in piedi''.

''Io al collo porto sempre una catenina d'oro con dei brillantini a cui sono molto affezionata, una croce che mi ha regalato mia madre quando è nata Jasmine (la figlia maggiore della Lecciso, ndr). Ad un certo punto - continua Lecciso - l'autobus ha fatto una fermata e il ragazzo è sceso ma per fortuna io non l'ho mai perso di vista, avevo come una strana sensazione. Infatti in un lampo è sceso dallo sportello anteriore ed è risalito da quello posteriore dove ero seduta io e ha allungato la mano verso il mio collo, tentando di strapparmi la catenina. A quel punto ho iniziato ad urlare ma, nonostante lo spavento, sono riuscita a tenere con la mia mano la catenina stretta al collo facendomi un po' di graffi. Così il ragazzo ha desistito ed è sceso dall'autobus. Le persone presenti sull'autobus si sono subito avvicinate a me chiedendomi se avessi bisogno di aiuto e se mi fossi fatta male''.