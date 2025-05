Milano, trovato il corpo della barista sparita: vista per l'ultima volta insieme al killer De Maria

Trovata senza vita Chamila Wijesuriya, la barista scomparsa a Milano. Il corpo è stato individuato nel Parco Nord, nell’area vicino al laghetto interno all'area verde, non lontano dalla sua casa di Cinisello Balsamo. La 50enne italo-srilankese, scomparsa da venerdì pomeriggio, era stata vista lì per l’ultima volta insieme all’ex detenuto Emanuele De Maria, che all'alba di sabato ha aggredito a coltellate un collega dell'hotel in cui lavorava grazie a un permesso diurno, poi è sparito e infine si è suicidato oggi lanciandosi dalla terrazza del Duomo.

Anche la donna era una dipendente dello stesso hotel: lavorava come barista. De Maria, originario di Napoli, nel 2016 aveva ucciso una 23enne a Castelvolturno. E adesso è lui il principale sospettato per la sparizione e la morte di Chamila. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso i due venerdì intorno alle 15.15 mentre si inoltravano insieme nel parco. L’uomo è poi ricomparso un paio d’ore più tardi dal lato di viale Fulvio Testi ed è stato ripreso da una telecamera della fermata Bignami, ma era solo. Per questo gli investigatori hanno circoscritto la zona delle ricerche a quel punto.