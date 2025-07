Beppe Sala, il sindaco è finito nel tritacarne politico del campo largo

Alla voce “sarcasmo” corrisponde comunemente nel dizionario della lingua italiana una «ironia amara o caustica, espressione di insoddisfazione personale odi compiacimento nell’umiliare gli altri». Vi si è attenuta ieri “la cattiveria” di giornata del Fatto Quotidiano, in prima pagina. Che in una decina di parole e una quarantina di battute tipografiche ha ritenuto - in vista dell’appuntamento del sindaco di Milano Beppe Sala col Consiglio comunale per la politica urbanistica finita sotto inchiesta giudiziaria- di rappresentare così la situazione politica, diciamo così, del primo cittadino ambrosiano: Ultim’ora- Sala sul Campo Largo: «Sì, se è edificabile». Il campo largo, non necessariamente con le maiuscole, è quello immaginato filosoficamente e politicamente nel Pd da Goffredo Bettini, ed entrato rapidamente nelle cronache e nei retroscena della politica, come un’alternativa al centrodestra di Giorgia Meloni. Un’alternativa estesa da Matteo Renzi, propostosi su un campo sportivo l’anno scorso all’Aquila passando una palla alla segretaria del Pd Elly Schlein, al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e alla sinistra cosiddetta radicale di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

A questo campo ha avuto la disavventura - temo - di affacciarsi anche Beppe Sala, il cui secondo ed ultimo mandato di sindaco di Milano scadrà sulla carta fra meno di due anni, un po’ prima della legislatura e del governo Meloni. Vi si è affacciato Sala con un interesse, una curiosità e quant’altro scambiati da molti, a torto o a ragione, per una disponibilità a concorrervi, magari sistemandosi in qualcuna delle tende proposte dal già citato, immaginifico Bettini ai riformisti, moderati e simili, capaci -se mai vi riuscissero - di proporsi come “federatori”. E persino candidati a Palazzo Chigi, al posto dei due che vi aspirano più palesemente o dichiaratamente, che sono la Schlein, segretaria del partito per ora più votato fra quelli di opposizione, e Conte. I cui sostenitori lo ritengono ancora vittima fra il 2020 e il 2021 di un mezzo complotto per scalzarlo dalla guida del governo a vantaggio di Mario Draghi.