Garlasco, "ti guardo negli occhi": le parole (clamorose) di Suor Anna Monia a Quarta repubblica

Dopo 19 anni, e nel pieno di una nuova bufera giudiziaria, l'appello all'assassino di Chiara Poggi, guardandolo dritto negli occhi. A Quarta repubblica, il talk del lunedì sera di Rete 4 condotto da Nicola Porro, si parla ancora una volta del delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007, con Andrea Sempio che potrebbe essere rinviato a giudizio per omicidio. E Suor Anna Monia, ospite in studio, lancia un messaggio accorato e potentissimo.

"Proviamo a dare un po' di pace a questi genitori che dopo 20 anni ne hanno bisogno - spiega pensando ai Poggi -. Proviamo per ciascuno di noi a ridirci una parola diversa. E allora guardi, guardo nella telecamera. Questa sera faccio una cosa in scienza e coscienza. Per provare a riscrivere questa storia io mi rivolgo a chi ha ucciso Chiara Poggi".

"Confessa - è l'invito della religiosa - perché nessun tribunale umano potrà mai condannarti più di quanto la tua coscienza ogni giorno ti condanna e ti condannerà. Confessa, perché nessun tribunale umano che ti assolve e ti assolverà potrà mai lenire quell'inquietudine che hai provato, che provi e che proverai. Perché non hai attraversato fino in fondo il dramma di un dolore che inquieta anche te".

"Confessa, perché non sarai solo, sola - conclude Suor Anna Monia -. Perché tutta questa società civile che lungo questi 20 anni legittimamente ha ragione o ha torto, ha sentito il dovere di dire la sua, avrà il dovere di starti accanto. Perché in Italia la pena non è che riabilitativa".