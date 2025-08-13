Milano, investita e uccisa da ragazzini: dentro il campo rom di via Selvanesco

Plastica e rifiuti ovunque, auto incendiate. Un testimone racconta cosa succede all'interno dell'accampamento abusivo di nomadi in via Selvanesco, zona non lontana da via Saponaro a Gragratosoglio, a Milano, dove la 71enne Cecilia De Astis è stata investita e uccisa con un'auto rubata da quattro minorenni. "Prima qui in via Selvanesco c'era una sbarra e potevano entrare solo quelli che avevano un orticello. Poi sono arrivati loro, hanno spaccato il lucchetto della sbarra e sono entrati dentro: ci stanno rubando tutto dagli orticelli. Mi hanno rubato il motorino, la scala", racconta un testimone.

"L'insediamento - aggiunge l'uomo - risale a circa un anno fa: rischiamo ogni giorno di fare a botte. Due settimane fa avevano rubato due macchine, le hanno portate qui e le hanno incendiate. Ne fanno di tutti i colori e noi non possiamo fare niente", denuncia. Sullo sfondo le roulotte del campo rom davanti alle quali spunta una donna che non ha alcuna voglia di parlare circondata da bambini che non nascondono, anche con insulti, il loro fastidio per la presenza dei giornalisti.

Filippo Di Terlizzi, uno dei due figli di Cecilia De Actis, ripete che "questa tragedia non è giustificabile con la sfortuna". Parlando con il Corriere della Sera, Repubblica e la Stampa in maniera pacata ma ferma ha ribadito che "non possiamo stare in questa situazione. Mi sembra ci sia poca sicurezza". "Siamo dentro a un incubo", "nessuna caccia alle streghe, qui parliamo della sicurezza di tutti". "Si tratta di un omicidio che non doveva esistere. Non voglio calcare la mano, e nemmeno giudicare l'operato del sindaco, ma non posso pensare che si ripeta" ha spiegato. "Quei bambini cresciuti nella delinquenza non dovevano stare lì" ha constatato. Ma c'erano e hanno rubato un'auto, decidendo poi di farci un giro, creando una tragedia non solo per la famiglia di Cecilia ma anche per le loro.