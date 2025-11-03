Libero logo
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino: è gravissima

lunedì 3 novembre 2025
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino: è gravissima

Una donna di 43 anni è stata accoltellata questa mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. 

L'aggressore l'ha colpita con un coltello e poi è fuggito. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, seppure sia rimasta sempre cosciente, sono gravi.  "Mi hanno accoltellata", ha riferito la vittima agli agenti intervenuti sul posto con i sanitari del 118.

Piazza Gae Aulenti è uno dei nuovi centri nevralgici di Milano, frequentatissima soprattutto durante il giorno, fin dalle prime ore del mattino, per la presenza di grandi uffici e negozi in superficie e sotto il livello stradale e per la vicinanza a tre aree strategiche come la Stazione di Porta Garibaldi (ferroviaria e metropolitana), l'area di corso Como e quella del quartiere ultra-chic del Bosco Verticale.

Notizia in aggiornamento
 

