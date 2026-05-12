Ilaria Salis, insulti ai poliziotti di Milano: "Violenti, arroganti, razzisti"

Un intervento di routine dei poliziotti della Volante davanti al ristorante "Baobab" di via Tadino si è trasformato nel caos più totale. "Dovete vergognarvi, dovete vergognarvi", ha gridato Diala Kante, 43enne senegalese con cittadinanza italiana. Nelle immagini circolate sui social si vede l'uomo bloccato a terra. Un agente in borghese lo ha tenuto fermo con un ginocchio sulla schiena mentre due colleghi in divisa lo stavano ammanettando. "Calmo, stai calmo", "Non avete il diritto", "Non si fa così", "Vai in macchina", "Vergogna", le grida che si accavallano. Subito dopo un altro uomo, bloccato, viene scaraventato sul cofano di una Volante accorsa in ausilio. Un clima di assoluta tensione, al quale avevano concorso anche gli insulti rivolti ai poliziotti appena si erano presentati all'esterno del locale.
A rilanciare il filmato ci ha pensato Selena Peroly, attivista d’origini camerunensi, che ha rintracciato il padre ripreso in quelle immagini. "Sono venuto come sempre a mangiare qui. C’erano già i poliziotti", ha raccontato. "Ho detto 'ma siete sempre qua', 'stiamo svolgendo un controllo', hanno detto loro". Poi gli agenti gli avrebbero chiesto i documenti, "che io ho dato", ha specificato Kante. "Ho detto poi: 'Ma tu ce l’hai con i neri'". Loro avrebbero replicato con "parole molto forti" e poi "uno mi ha messo le manette, davanti a miei figli, e mi ha messo a terra. Non ho fatto nessuna resistenza. Ho parlato, non ho diritto di esprimermi? Ma mi hanno tenuto 12 ore in questura".
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Visto il caos che si era scatenato nel locale, gli agenti hanno deciso di bloccare i più esagitati. In totale sono cinque: oltre a Kante, la titolare 40enne del ristorante, il compagno 34enne e due 32enni. Sono tutti senegalesi con cittadinanza italiana. Tutti denunciati per resistenza e oltraggio. Un residente della via che ha assistito alla scena ha spiegato di aver visto l'arrivo degli agenti e fin da subito "alcune persone che hanno iniziato a urlare contro la polizia perché non volevano dare i documenti. Alcuni hanno spintonato i poliziotti, e uno in particolare ha trascinato a terra un agente. Solo dopo vari tentativi sono riusciti a bloccarlo".
"Massima solidarietà a Diala Kante – cittadino italiano di origine senegalese, residente a Milano dal 2013. Sabato sera, presso il ristorante Baobab, Kante è stato fermato, malmenato e ammanettato dalla polizia davanti ai suoi figli terrorizzati - ha commentato Ilaria Salis su X -. Poi arrestato e trattenuto in questura per 12 ore. Perché? Perché, di fronte all’ennesimo controllo immotivato rivolto a persone razzializzate in zona, ha avuto il coraggio di dire: 'Ma siete sempre qui? Ce l’avete con i neri? Fate un controllo anche agli altri locali?'. E guardate come ha reagito la pattuglia di polizia – con un abuso di potere bello e buono, con violenza e arroganza, con una scena degna degli Stati Uniti. Ma non si tratta di un episodio isolato. Anche e soprattutto in Italia i controlli a profilazione razziale non sono l’eccezione, ma la regola. A denunciarlo non sono soltanto le tante persone che li subiscono ogni giorno – e già questo dovrebbe bastare – ma anche i rapporti dell’ECRI, la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza, che nel 2024 e nel 2025 hanno richiamato l’Italia per l’uso frequente di queste pratiche da parte delle Forze dell’Ordine italiane. Basta!".