Milano, africano sfodera il machete in stazione: attimi di terrore

Attimi di terrore in Stazione Centrale a Milano, una città sempre più in balia del crimine e della violenza. A seminare il panico è stato un 30enne originario del Gambia, arrivato nel capoluogo lombardo a bordo di un treno proveniente dall’Emilia-Romagna. Dopo essere uscito dall’area dei binari attraverso i gate, l’uomo ha tentato di rientrare trovandosi però davanti una lunga fila di passeggeri. A quel punto ha sfoderato un machete dallo zaino, terrorizzando chi era presente.

Nel caos generale, il 30enne è riuscito a superare un tornello chiuso ed è risalito rapidamente su un treno. Sul posto sono intervenuti in pochi istanti gli agenti della Polfer, che hanno cercato di bloccarlo. La situazione non è stata semplice da gestire: per fermarlo è stato necessario anche l’utilizzo del taser.