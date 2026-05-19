Corentin Moutet, follia in campo: giù i pantaloni e... sconcerto sugli spalti

Corentin Moutet ad Amburgo, in Germania, è tornato a far parlare di sé nel modo che ormai, nel bene o nel male, lo accompagna da anni. Il talento francese, spesso protagonista più per il carattere che per i risultati, ha vissuto un primo turno decisamente fuori dagli schemi contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, in un match chiuso poi in una sconfitta con il punteggio di 6-4 6-4. Il nervosismo di Moutet è esploso sin dai primi game. Proteste continue, gesti di frustrazione e un atteggiamento teso che ha accompagnato tutto il primo set. Una partita già complicata sulla carta, anche per il livello dell’avversario, ma resa ancora più difficile da un rendimento sotto pressione: 14 palle break non concretizzate, un dato che racconta bene l’andamento del match e le occasioni sprecate.

Nel mezzo di questa tensione, è arrivato l’episodio che ha fatto il giro del torneo. Dopo un punto sbagliato, il francese ha improvvisamente abbassato i pantaloni rimanendo in mutande, sotto lo sguardo sorpreso del pubblico e dello stesso avversario. Un gesto istintivo, di rabbia, che ha spezzato per qualche secondo il ritmo della partita e che difficilmente passerà inosservato.