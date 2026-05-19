Roberto Vannacci? "Un traditore": clamoroso, chi lo scarica nel giorno di Laura Ravetto

Per una new entry che arriva, Laura Ravetto dalla Leg,, c'è un fedelissimo che lascia. È il caso di Norberto De Angelis, fondatore ed ex presidente del Mondo al contrario, nonché amico di lunga data di Roberto Vannacci. Proprio lui i giorni scorsi ha definito il leader di Futuro Nazionale "un traditore" che "voleva candidarsi con Fratelli d'Italia". Per questo, nonostante "avevo creato il primo Mac come associazione culturale. Quando vidi che stava diventando altro, prendendo derive che non sentivo mie e avvicinandosi a figure troppo estreme, preferii allontanarmi", ha ricostruito sulle colonne di Repubblica.

Ma come lui sono stati diversi quelli che hanno scaricato l'ex comandante della Folgore. Anche Marco Belviso, giornalista d’area centrodestra che subito puntò sul cavallo Vannacci dopo l’uscita del famoso libro, ha deciso di prendere le distanze. Lo schema - spiega il quotidiano - "è sempre lo stesso: inviti e presentazioni col fu generale, tanta gente agli eventi, selfie felici con lo spritz, creazione di comitati, gruppi (nel suo caso fu 'il Nordest per Vannacci'), anche primi simboli di possibili soggetti politici. Poi succede qualcosa, in gergo: il grande scazzo. E l’impalcatura cade giù".