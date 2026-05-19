Roberto Vannacci? "Un traditore": clamoroso, chi lo scarica nel giorno di Laura Ravetto

Per una new entry che arriva, Laura Ravetto dalla Leg,, c'è un fedelissimo che lascia. È il caso di Norberto De Angelis, fondatore ed ex presidente del Mondo al contrario, nonché amico di lunga data di Roberto Vannacci. Proprio lui i giorni scorsi ha definito il leader di Futuro Nazionale "un traditore" che "voleva candidarsi con Fratelli d'Italia". Per questo, nonostante "avevo creato il primo Mac come associazione culturale. Quando vidi che stava diventando altro, prendendo derive che non sentivo mie e avvicinandosi a figure troppo estreme, preferii allontanarmi", ha ricostruito sulle colonne di Repubblica.
Ma come lui sono stati diversi quelli che hanno scaricato l'ex comandante della Folgore. Anche Marco Belviso, giornalista d’area centrodestra che subito puntò sul cavallo Vannacci dopo l’uscita del famoso libro, ha deciso di prendere le distanze. Lo schema - spiega il quotidiano - "è sempre lo stesso: inviti e presentazioni col fu generale, tanta gente agli eventi, selfie felici con lo spritz, creazione di comitati, gruppi (nel suo caso fu 'il Nordest per Vannacci'), anche primi simboli di possibili soggetti politici. Poi succede qualcosa, in gergo: il grande scazzo. E l’impalcatura cade giù".
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Nel caso di Belviso la rottura è avvenuta "quando tentai di fargli prendere le distanze da vecchi politici trombati e da estremisti si raffreddò subito. Mi ordinò personalmente di non dire nulla senza il suo consenso e di accettare senza fiatare l’ingresso di chiunque nel movimento. Infine, accadde un brutto fatto a casa mia, dove alcuni suoi fedelissimi si presentarono con toni minacciosi e lui se ne lavò le mani, un po’ come Ponzio Pilato".
Come dimenticare poi la triade dei parà Fabio Filomeni, Gianluca Priolo e Bruno Spatara. Ma anche Fabio Romiti, poliziotto e vicepresidente del Mondo al contrario, ex candidato sindaco a Livorno con FdI. Anche lui, dopo una prima liaison, più nulla: strade separate. L'elenco però è lungo e a questi si aggiunge Gianmario Ferramonti, che aveva creato "Nord con Vannacci. "L’ho aiutato e seguito per un periodo, lo considero una speranza che avevo e che non ho più, non credo nell’uomo solo al comando".
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Per non parlare poi della cosiddetta "bersagliera", Stefania Bardelli da Varese: "Abbiamo messo faccia, cuore e sacrificio in un progetto che doveva unire persone libere e coraggiose, non trasformarle in pedine da usare una contro l’altra". Al momento, tra gli ultimi ingressi, si registra quello di Laura Ravetto. La deputata della Lega ha lasciato Salvini per Futuro nazionale. E chissà se anche lei se ne pentirà.