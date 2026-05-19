Massimo Cacciari smonta Jannik Sinner: "Tutte schiappe. Dieci anni fa..."

Cacciari, intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 dopo il trionfo romano dell'azzurro contro Casper Ruud , ha spiegato senza mezzi termini perché, a suo giudizio, il tennis contemporaneo non possa essere paragonato all'epoca dei cosiddetti "Big Three". Per Cacciari, infatti, l'altoatesino avrebbe avuto ben altre difficoltà contro Roger Federer , Rafa Nadal e Novak Djokovic nel pieno della loro carriera.

"Sinner imbattibile? Beh imbattibile perché non gioca con i Federer, i Nadal e i Djokovic. È una competizione un po' diversa da quella di dieci, quindici anni fa", ha rimarcato. E ancora: "I suoi avversari non sono schiappe, ma il livello medio non è certo quello di dieci, quindici anni fa. Se vincerebbe o perderebbe contro Federer e Nadal al massimo del loro livello? Secondo me perderebbe", sentenzia l'ex sindaco di Venezia.

Secondo Cacciari, i fuoriclasse del passato possedevano una completezza tecnica superiore: "Perderebbe perché erano più completi, per il gioco a rete, smash, eccetera. Erano certamente più bravi, cioè avevano più classe, dai". Pur riconoscendo le qualità del numero uno italiano, il filosofo sottolinea soprattutto la tenuta mentale: "Credo che Sinner, che è una persona certamente di grande intelligenza e vince soprattutto perché ha diecimila volte più testa dei suoi avversari, sarebbe il primo a essere d'accordo con quello che dico".