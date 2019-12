Capodanno, da Milano alla Riviera: cotechino, lenticchie e house, tutti i party da non perdere

Scelta, qualità, divertimento. Il Capodanno 2020 sarà esplosivo. E per ogni palato. Da Nord a Sud, un po' di appuntamenti per divertirsi con stile. E anche qualche proposta di cenoni e pacchetti all inclusive, per chi, con una spesa ragionevole, il giorno dopo non rinuncia a godersi le molteplici nostre bellezze.

MILANO & DINTORNI

Il Capodanno 2020 a Milano, per chi vuol vivere alla grande, è Noblesse Oblige, al Cost. In collaborazione con G.H. Mumm, celeberrimo Champagne. Dalle 20.30, parte una sofisticata cena di gala. Dalle 22,30 piano bar con Affo. Dopo il brindisi, invece, in console Fabio Franchini mixa passato e futuro della musica. Chi vuol arrivare dopo cena può farlo dalle 23:30 in poi, con ingresso pre - pagato ridotto.

Restando a Milano, dalle parti del Pelledoca va in scena un Capodanno decisamente esplosivo. In console ci sono i resident del locale ossia Dj Peter K al mixer e Giancarlo Romano al microfono. Dalle 20.30 Gran Cenone di San Silvestro. Dalle 00:15... Start New Year’s Eve Party. E apertura disco per tutti! Lo staff offrirà cotechino con lenticchie e calde brioches, per salutare il 2020 come si deve.

Sempre a Milano, ma al Bullona, spazio decisamente lusussuo, per il Capodanno 2020 c'è Ben Dj. Dai piani alti di iTunes con il suo remake latino di "T'Appartengo", la hit cult di Ambra, alle console più prestigiose del pianeta, Ben dj è un fiume in piena. E in tv, su Canale 5, è di nuovo nel "muro" dei 100 giurati di All Together Now.

BRESCIA, BERGAMO E FRANCIACORTA

Bobadilla di Dalmine (BG) presenta MyWay. La festa è Moulin Rouge, perché il rosso porta sempre fortuna. Musica live con la Energy Band, Daniel gal al mixer, e animazione delle Boba Girls. La cena inizia alle 20.30. Piatti d'eccezione senza soluzione di continuità, poi zampone e lenticchie e all'alba cappuccio e brioche... Chi cena può vincere un weekend (volo + hotel) a Parigi ed aprire il 2020 decisamente in grande stile.

Sempre in Franciacorta, segnaliamo il Capodanno 2020 del Costez, da anni simbolo del divertimento di qualità. Al Nikita #Costez di Telgate (Bg) il 31/12 si inizia una Cena di Gala, si prosegue con due grandi sale piene di ritmo ed energia, con animazione e performer di livello. Chi vuol cenare al Nikita #Costez trova un menu ricco e sorprendente, dai salumi ai formaggi passando per il pesce e i dolci.

Circus beatclub di Brescia, colonna del clubbing in Italia, punta sul Capodanno in città. Il celebre locale lo organizza ancora in collaborazione con Fresh Eventi e Remedios. Al mixer, come sempre, garanzie autentiche: Dj Leb e Guglielmo Lombardi, alla voce Aladin.

VENETO

Simbolo di eccellenza vera, Feel Club mette in scena un Capodanno 2020 nella forma più classica (e amata). Si balla con la musica ed i dj dei suoi party di punta, ossia 24Mila Baci, Enamoré, Super Star90, Victory2mila, Magika. L'atmosfera cambia ogni ora. Alle 20 aperitivo, poi Gran Cenone e dalle 22.30 può accedere al locale chi vuole arrivare dopocena...AC Hotel, in convenzione con Feel Club, propone una camera doppia con breakfast fino alle 12 e late check out ore 15 a soli 82 €.

Restando in zona, c'è il Capodanno 2020 del Villa Bonin, sempre a Vicenza. Con aperitivo alle 20, Gran Cenone e Cena Italian Style dalle 22. A voi la scelta! Chi arriva dopo cena può accedere a Villa Bonin già dalle 22.30. A mezzanotte, si brinda al nuovo anno, e ci si delizia con un buffet di dolci. Poi ci si scatena in pista fino all'alba. Ci sono Luca B., Andrea Bozzi, Gianmaria Veronese e soprattutto Rudeejay, dj producer tra i più affermati in Italia. Sul palco invece vanno Aryfashion e Thorn ed Ares Favati, Anche in questo caso è valida la convenzione di AC Hotel.

EMILIA-ROMAGNA

Vida Loca è il party del momento. Un notte di magia, spettacolo, ritmo. Il sound di riferimento è soprattutto urban, anche se non mancano successi italiani ed internazionali. Al centro, la voglia di ritmo del pubblico. Doppietta il 31/12: oltre che al Matis di Bologna, è pure al Peter Pan di Riccione. Al primo di solito fa tappa ogni venerdì, al secondo ogni sabato.

Non solo disco. Un Capodanno adatto a chi ama divertirsi tra i birilli o mangiare in famiglia o con amici è quello del Bowling Seventies di Cerasolo (RN). Si cena con ricco menù alla carta. E poi tanto divertimento, in un evento che mette insieme musica, animazione e spettacoli. La serata va avanti fino a tarda notte e l'ingresso dopo cena è libero.

PUGLIA & BASILICATA

Fred De Palma, simbolo del reggaeton in Italia, con due singoli di successo come 'D'estate non vale' e soprattutto 'Una volta Ancora, a Capodanno 2020 fa una doppietta tutta pugliese. Fa tappa all'Hotel Resort di Gallipoli, per un party organizzato dallo staff del Praja, e poi si sposta al Palace di Matera. Tutto in una notte. Tutto sotto l'egida di Musicaeparole, colosso del clubbing del Sud Italia e non solo.

Mitch B., a Capodanno 2020, fa muovere a tempo la bella Puglia, suona infatti a Villa Bautier, a Cerignola (FG). Di solito fa scatenare top club come il Pineta di Milano Marittima (il 28/12 ad esempio). Tra gli altri, la sua "On The Radio" (Jango Music) ha superato i 60mila ascolti su Spotify. E piace tanto ad un top dj internazionale come Claptone.

A Matera, al nuovissimo Gardenia Club, situato presso l'MH Hotel, arriva una delle poche vere popstar italiane che frequentano con successo anche i locali di intrattenimento, ovvero J-Ax. Dopo gli Articolo 31 per lui è iniziata una nuova vita musicale fatta di grandi successi ed infinita energia. Il locale dispone di più spazi: in main room si balla musica pop & dance, in Second Room il sound è latino. Il party è anche in questo caso organizzato da Musicaeparole.