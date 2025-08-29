Sinner gela il giornalista: "Sai, io non mi difendo"

Jannik Sinner supera il secondo turno degli US Open battendo in scioltezza l’australiano Popyrin e continua la sua corsa a Flushing Meadows con determinazione e lucidità. Dopo un successo convincente, l’altoatesino si è presentato in conferenza stampa affrontando anche le domande più delicate, mostrando ancora una volta maturità e consapevolezza. Un giornalista gli ha chiesto: "Questa è la seconda volta che provi a difendere un titolo del Grande Slam — le sue parole — Sono solo curioso di sapere come l'esperienza in Australia ti è stata utile qui a New York".

La risposta di Sinner, ferma e chiarissima, non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Sai, come dico sempre, non mi difendo — ha aggiunto — Sai, inseguo sempre, perché in ogni torneo si parte da zero al primo turno, e se non giochi bene, sei fuori dal torneo. Sai, stai inseguendo i trofei o le buone prestazioni, ed è quello che sto cercando di do”.