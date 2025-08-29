Piedi al limite, il colpo di piede che alza gli ascolti

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Piedi al limite” - Real Time)

Si è partiti alla fine degli anni 90 con il fenomeno “Grande Fratello” e si è arrivati nel giro di venticinque anni a format sempre più estremi. Su Sky Italia è appena andato in onda “Money Road” che mette alla prova la tempra morale di 12 concorrenti, mentre in “Naked and Afraid” bisogna tenere botta per 21 giorni in un’isola deserta. Sta crescendo anche da noi il gradimento per i programmi che arrivano “al limite”.

Ad ospitarne uno è il nativo digitale Real Time che, sull’onda del successo ormai decennale di “Vite al limite”, sta cavalcando il filone con “Piedi al limite”. Il docu-reality racconta di una clinica londinese in cui due esperti podologi curano gravi problemi e malformazioni. Significativo l’andamento della curva mercoledì in seconda serata: “Piedi al limite” si è impennato fino a sfiorare il 6% di share soprattutto in coincidenza con il racconto delle impegnative operazioni chirurgiche d’aggiustamento.