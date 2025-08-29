Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, il matrimonio a sorpresa

Un matrimonio di cui nessuno, diretti interessati a parte, sapeva nulla. Il mondo dello spettacolo italiano applaude Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, che sono convolati a nozze in gran segreto a Roma. Lui 78 anni, lei 58, un grande amore scoppiato ormai 30 anni fa nonostante la differenza d'età.

A uscire allo scoperto (finalmente) è stata Benedicta, che con la sorella minore Brigitta ha incarnato lo stereotipo della "Lolita" di Gianni Boncompagni qualche anno prima di Ambra Angiolini e delle ragazzine di Non è la Rai, diventando una icona della tv degli anni Ottanta.

"Dopo solo 28 anni di prova… le nozze!", ha scritto sui social la neo-sposa con ironia - Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto: ‘L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!’". Un post simpatico che ha fatto il pieno di like e "cuoricini" condito da foto della cerimonia in Comune: Boccoli elegante-casual in camicia-giacca in pizzo bianco e jeans, Micheli più formale in completo scuro e cravatta azzurro-blu.

Tempo fa il settimanale Chi aveva provato ad anticipare il lieto evento: "L’attrice sposerà nei prossimi mesi il collega, 78 anni. Un amore nato ventotto anni fa e vissuto per anni in case separate". Benedicta, a Verissimo su Canale 5, aveva regalato parole d'amore per l'attore comico: "Per me è casa, è stato il mio faro. Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci. A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero". Per poi chiarire "Ma no, che matrimonio, è troppo presto: in fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo". L'ultimo bluff: una prova d'autore per una coppia nata sul set teatrale di Buonanotte Bettina, nel 1994.