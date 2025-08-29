Forum, Barbara Palombelli: "Ecco chi sarà la mia nuova assistente"

Novità per la nuova edizione di Forum. Sarà Camilla Mancini, scrittrice 28enne figlia dell'ex ct azzurro Roberto, ad affiancare Barbara Palombelli durante il programma di Canale 5. "La storia di Camilla Mancini mi ha affascinato, ho letto i suoi libri e mi sono innamorata della sua storia. E così l'ho voluta a 'Forum' - spiega all'Adnkronos la conduttrice -. La sua storia verrà raccontata in trasmissione, abbiamo preparato una clip di presentazione con lei che racconta il suo percorso. Lei farà parte del gruppo di ragazzi che già il pubblico conosce".

Autrice di Sei una farfalla e Libera di essere me, Camilla racconta le difficoltà dovute a una paresi facciale, una condizione che le causa asimmetria al viso e mobilità ridotta sul lato destro. Per lei non è la prima volta in tv. La giovane scrittrice ha tenuto un lungo monologo in occasione di una puntata de Le Iene.