Lusso, musica & party: l'Italian style che piace anche nel mondo

C'è un'Italia che fa musica che si sente davvero nel mondo. E non solo musica. Se i marchi italiani nell'ambito del design sono celeberrimi, si stanno affermando finalmente anche produttori di apparecchi audio di qualità assoluta.

Tra questi spicca Pequod Acoustics, marchio al 100% italiano specializzato in diffusori Hi - Pro, ossia casse acustiche hi fi che si utilizzano in ambito professionale. E' una realtà che sta crescendo in fretta. In Vietnam ha da poco effettuato due installazioni prestigiose. Un grande impianto di color rosso fuoco è possibile trovarlo al Nasa Club di Saigon, uno spazio avveniristico, ovalizzato, dove il blu elettrico fa da padrone. Sempre in Vietnam, un potente e scenografico impianto Pequod Acoustics lo trovate al Nuna Lounge di Đà Nẵng. Il locale, che sta prendendo vita proprio in questi giorni, punta molto sulla collaborazione con questo marchio, ed al suo interno ha già installato i diffusori Shockwave e Hydra supersub. Ancora: 1-Altitude Club, a Singapore, è un importante spazio polifunzionale di 1500 metri quadrati, che si è affidato a Pequod Acoustics.

Venendo alla musica da ballare e cantare, Ben Dj, italiano d'adozione e cittadino del mondo che suona al Bullona Milano (e quello del Cairo) e per Pirelli nei fashion party, è scatenato anche come produttore. Dopo il remake di "T'appartengo" di Ambra, un successo in classifica, ha rispolverato 'Prendila Così' di Lucio Battisti. Il risultato è un brano dance fresco e ritmato, con un giro di sax che aggiunge eleganza al tutto. Il 27 febbraio lo attende New York, per un party privato, mentre il 2 marzo è a Casa Malca, a Tulum, in Messico.

Restando dalle parti di Milano, ecco Modus Dj. Di origini pugliesi, suona nel capoluogo lombardo anche durante la Fashion Week (dal 18 al 24 febbraio) a ritmo di house funk melodica e sta per pubblicare un disco su Purple Music, mecca per gli amanti della house sofisticata. "E' un progetto che rispecchia al 100% ciò che ho in mente e nel cuore", racconta Modus, che è spesso in console al Diana Majestic (6, 13, 15, 20, 21, 27 e 29 febbraio) e al Prinicipe di Savoia (7, 15, 23, 24 e 28/2), ovviamente a Milano.

Le feste organizzata da Damiano Vassalli puntano su un lusso per tutti, non inaccessibile. Si balla tra Bergamo, Franciacorta e il Lago di Garda. Epicentro del divertimento, in inverno e primavera, ogni venerdì, è il Bobadilla di Dalmine (Bg). Con un party di punta come MyWay, in grado di far muovere tutti dalla cena alle bollicine. Il 21 febbraio poi Vassalli con la sua DV Connection, ancora, al Bobadilla organizza la terza edizione de La Notte delle Miss, consolidato evento bergamasco dedicato alla bellezza. Special guest e madrina dell'evento è la genovese Carolina Stramare, Miss Italia in carica.

In questo tipo di party al top ci vuol anche musica dal vivo, come quella dalla Al-B.Band. Suonano tutto, proprio tutto, con un repertorio infinito ed un'energia immensa. Il loro slogan, da 15 anni, è: "live music is back in fashion", ovvero la bella musica dal vivo è tornata di moda. Tra gli appuntamenti di febbraio: l'8 sono all'esclusivo Piano 54 / Des Alpes Madonna di Campiglio, il 10 volano a Cannes per un evento privato, il 15 sono al Mad' in Italy di Verona e il 21 al più adulto Sestino Village di Lonato.

Per chiudere, un occhio alla musica "all'italiana" per negozi e hotel. A questo ci pensa Rubrasonic. "Ogni brand ha la sua identità. Selezioniamo la sua colonna sonora partendo anche dagli spazi e dalle caratteristiche dei marchi e tendendo conto delle indicazioni dei clienti", raccontano. "Ad esempio, per i due Lefay Resort, quello sulle Dolomiti e quello sul Garda, le selezioni musicali, create con Dado Funky Poetz, sono diverse tra loro". Per Nove25, brand di gioielli Made in Italy indossati da star come Salmo, Valentino Rossi e Pierfrancesco Favino, alcune 'colonne sonore' sono disponibili solo per chi acquista alcuni prodotti ad edizione limitata.