Questo è il tempo dell' antagonismo fra democrazia e aristocrazie. Dopo i guasti immensi della globalizzazione, in Europa e in America, con cui il Mercato (o il "mercatismo" come dice Tremonti) dagli anni Novanta ha dettato legge e ci ha portato alla crisi del 2007-2008 (e al disastro delle migrazioni di massa), i popoli (impoveriti) cercano - col voto - di difendersi e darsi governi rappresentativi dei propri interessi.

Ovvio che le élite, vecchie classi dirigenti, soprattutto degli apparati tecnocratici pubblici e del mondo economico, non intendano mollare la presa sul potere politico. Nasce da qui la ricorrente delegittimazione del suffragio universale nei salotti del potere e sui media, insieme alla costante apologia dei "competenti" (i cui "successi" paghiamo salatamente).

Abbiamo visto negli Stati Uniti cosa significa vincere col voto degli elettori contro le aristocrazie: Trump, pur avendo superato il Russiagate, è ancora alle prese con un Deep State che è sempre una grossa zavorra per l' azione di governo. Anche in Gran Bretagna si cerca in tutti i modi di annacquare o perfino di rovesciare il risultato del voto popolare nel referendum sulla Brexit. Una conferma arriva pure dalla Francia dove - imparata la lezione - l' aristocrazia è corsa ai ripari anticipando la disfatta dei socialisti nelle urne e costruendo un suo candidato trasversale che ha facilmente prevalso sulla Le Pen, ma che resta un presidente di minoranza, non rappresentativo del Paese, come dimostra la sollevazione popolare in corso. Il caso francese - peraltro - dovrebbe insegnare a Salvini e alla Lega che si vince non schiacciandosi a destra, ma al centro, con una forza ecumenica e centrista, un "partito della nazione" come era la Dc.

PARTITA COMPLESSA - Per l' Italia, dal 2018, la partita è complessa perché al governo sono andate due forze fra loro antagoniste, ma accomunate da una certa avversione alle élite. Come affrontare la nuova situazione? La prima virulenta risposta delle élite è stata il bombardamento a tappeto da parte dei media contro questo governo fin dalla sua gestazione: non si è mai visto nulla del genere nella storia italiana.

Una volta nato il governo, con i sondaggi - e le elezioni amministrative in varie regioni - che hanno continuato a dare livelli altissimi di consenso per i due partiti (ma ribaltandone i rapporti di forza), l' establishment ha cominciato a cercare un modo per disarticolare la maggioranza e stabilire un dialogo con uno dei due "soci" di governo. C' è stato un momento, all' inizio dell' anno, in cui hanno pensato, anche in Europa, di poter fare affidamento sulla Lega. E' stato quando il M5S ha preso le sue posizioni estreme sulla Tav, sul Venezuela, sul reddito di cittadinanza e poi ha voluto varare la "via della seta" cinese. L' idea che la Lega - che fra l' altro veniva data dai sondaggi costantemente sopra al 30 per cento - fosse la parte della coalizione gialloverde con cui si poteva tentare un dialogo (perfino riconoscendole una leadership di governo col centrodestra, che ne annacquasse l' antieuropeismo) era rafforzata dalla buona amministrazione delle grandi regioni del Nord, dalla sua passata esperienza di governo, dalle sue posizioni realistiche e occidentali su Tav, Venezuela e "via della seta".

ESECUTIVO TECNICO - Oggi, però, pare che le strategie si siano rovesciate: sembra che l' establishment stia puntando sul M5S con la prospettiva - secondo alcuni - di un nuovo governo tecnico, dopo le europee, magari guidato dall' attuale governatore della Bce, Mario Draghi, e appoggiato da Pd, M5S e "volenterosi" vari. Naturalmente non sarebbe un governo Pd-M5S, che al momento tutti escludono, ma un governo tecnico che si renderebbe necessario per la solita emergenza spread e per varare la finanziaria.

In realtà oggi tutti, giornali e partiti, parlano di elezioni certe in caso di crisi e si pubblicano sondaggi ottimi per la Lega, ma probabilmente Salvini sospetta che lo si voglia così spingere ad aprire la crisi di governo per poi rifilare all' Italia - appunto - un governo Draghi. Resta da capire come e perché - anche a livello dell' establishment europeo - si è rovesciata la strategia preferendo puntare sul M5S piuttosto che sulla Lega? Le ragioni sono tre.

La prima è l' inconsistenza politico-ideologica del M5S, una nebulosa facilmente egemonizzabile e facilmente usabile dal "partito del mainstream", in vista di un riassorbimento del suo elettorato da parte del Pd.

La seconda è il cambio di passo del M5S dopo le batoste elettorali alle amministrative.

A causa del ribaltamento di forza a favore della Lega, Luigi Di Maio ha cominciato a bombardare quotidianamente Salvini e contemporaneamente a lanciare segnali "di sinistra" verso il Pd e segnali "europeisti" verso l' establishment della Ud, arrivando addirittura a cercare un dialogo con il Ppe della Merkel.

La terza ragione sta in alcuni errori tattici e strategici della Lega di Salvini: la ricerca di alleanze europee a destra, episodi come il convegno di Verona che ha finito per essere un grosso boomerang per la Lega, lo spiazzamento dovuto ai quotidiani attacchi dell'"alleato" di governo che induce spesso i leghisti a risposte non ponderate o controproducenti. Prendiamo il caso del 25 aprile: invece di isolarsi la Lega poteva vivere questa festa come richiamo all' indipendenza nazionale e alla libertà, trattandosi di una giornata che celebra la liberazione del Paese dall' invasione tedesca e il ritorno alla democrazia.

SOTTO SCHIAFFO - Anche sul caso Siri, al di là del merito della questione, sarebbe stata molto opportuna una mossa immediata dell' interessato che - facendosi momentaneamente da parte - avrebbe evitato alla Lega di restare per settimane sulla graticola.

La sensazione è che la Lega si trovi ora sotto schiaffo (sotto attacco quotidiano) e in una condizione di isolamento politico. Probabilmente subisce un coalizzarsi di avversari dovuto proprio al suo successo nelle urne e nei sondaggi. E probabilmente pure il risultato alle elezioni europee sarà molto buono (anche se è difficile credere a sondaggi troppo sopra al 30 per cento). Resta però la sensazione che Salvini e la Lega abbiano il fiatone, manchino di una strategia a medio termine e rischino di vincere le europee in Italia, ma subito dopo perdano la centralità nella partita del governo, magari proprio per l' avvento di un governo Draghi con M5S e Pd (anche le resistenze dei renziani a questo scenario verrebbero spazzate via di fronte alla solita tiritera dell' emergenza spread, del baratro finanziario e del richiamo al "senso di responsabilità"). La Lega ha dunque necessità di ridarsi una strategia. Anzitutto comprendendo che è velleitario (e anche sbagliato) illudersi di ribaltare gli attuali equilibri europei con forze di destra: più sensatamente una forza sovranista moderata può diventare determinante nella futura Commissione europea cercando un dialogo col Ppe, anche approfittando del rapporto, in Italia, con Forza Italia e con componenti del Ppe come il partito di Orban.

In generale la Lega dovrebbe qualificarsi come forza di governo ragionevole e rassicurante, con il profilo del "partito della nazione" e una politica più ponderata e meno istintivamente legata alla velocità di reazione dei tweet. Basta con l' eccesso di social. Il gruppo dirigente salviniano, a differenza del M5S, ha, al suo interno, personalità dotate di cultura politica ed economica. La Lega avrebbe tutto da guadagnare valorizzando il loro spessore.

