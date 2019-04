Sergio Mattarella è una persona perbene, mite e ragionevole, dice quasi sempre cose sensate, ma qualche volta capita anche a lui di fare la pipì fuori dal vaso, e noi se non si offende glielo facciamo rispettosamente notare perché il nostro mestiere è tenere d' occhio anche i pitali. Egli a Vittorio Veneto, che fu teatro della prima guerra mondiale, peggiore e più insensata della seconda, ha dichiarato che non c' è mai stato un fascismo "buono". Il che non è vero poiché l' avvento delle camicie nere ha impedito il trionfo del bolscevismo, e non mi pare che le bandiere rosse fossero migliori delle prime. Non lo dico io che sono un semplice cronista bensì la storia, basta studiarla oppure solo leggiucchiarla.

Visto quello che è successo nell' Unione Sovietica e nei Paesi della cosiddetta Cortina di ferro, non è difficile riconoscere che il comunismo è stato una sciagura. Ciononostante non c' è nessuno, nemmeno il capo dello Stato, che ne rammenti le stragi, gli atti contro l' umanità, le soperchierie. Tutti zitti e ancora ossequiosi nei confronti delle dittature rosse quasi fossero state qualcosa di salvifico e degno di lode. Certamente il fascismo precipitò nella tragedia ed è impossibile assolverlo o, peggio, rivalutarlo, tuttavia non si comprende per quale motivo gli accadimenti d' Ungheria e di Cecoslovacchia vengano archiviati sotto la voce "piccoli incidenti di percorso". E sorvoliamo sulle schifezze dei gulag nonché sulle prodezze di Togliatti a riguardo degli alpini nostrani. I marxisti continuano ad essere apprezzati, comunque non disprezzati, mentre i camerati vengono sputacchiati. Due pesi e due misure che non si giustificano alla luce della realtà. In ossequio al conformismo più vieto si tollerano i compagni e si liquidano i littori e i repubblichini come delinquenti.

Questo pensiero distorto e turpe appare inestirpabile, benché si basi su una falsità evidente e inaccettabile. Ci dispiace che persino un uomo probo della statura di Mattarella si adegui all' andazzo e avalli le tesi dei progressisti di nome e non di fatto, gente faziosa e priva di giudizio.

di Vittorio Feltri