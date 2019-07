"Tutti vogliono che Matteo Salvini faccia cadere il governo", scrive Vittorio Feltri su Twitter, "Ovvio che lui invece lo tenga in piedi perché continua a guadagnare voti. Mai lasciare la strada vecchia per la nuova che è piena di insidie". Questa la lettura del direttore di Libero sulla crisi sempre "imminente" dell'esecutivo e le continue voci di una scelta drastica da parte del leader leghista e vicepremier. Feltri è convinto che Salvini voglia essere prudente e non prendere decisioni distruttive in un momento in cui i sondaggi continuano a dare la Lega in clamoroso aumento e, per giunta, dati sull'economia e partita delle nomine Ue sembrano sorridere all'esecutivo. Salvini, in fondo, ha dato prova di lungimiranza politica: perché buttare tutto alle ortiche?

