"La persecuzione di Formigoni è incessante. Ma dove volete che li abbia messi 47 milioni, lui al quale non hanno trovato un euro?". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, commenta così l'ennesima condanna dell'ex governatore della Regione Lombardia: "Giustizia vergognosa".

La Corte dei conti ha infatti condannato in via solidale Roberto Formigoni, gli ex-vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, e la Fondazione stessa, nonché alcuni "pontieri" coinvolti nel maneggio di fondi di provenienza pubblica, Pierangelo Daccò e Antonio Simone, al risarcimento del danno erariale pari a 47,5 milioni di euro, oltre accessori, in favore della Regione Lombardia, convertendo in pignoramento il sequestro conservativo già autorizzato con separato provvedimento.