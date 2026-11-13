Rodolfo Fortini: la mia Parigi tra cinema, teatro e nuove radici

Ci sono partenze che non seguono un piano strategico, ma l’urgenza irrefrenabile di un sogno. Lasciare la propria terra, le certezze e una vita già scritta per salire su un treno sola andata, con pochi soldi in tasca e una valigia di speranze, è un atto di coraggio puro. È quello che è successo a novembre 2022, quando ho deciso di lasciare Ferrara per trasferirmi a Parigi, guidato soltanto dall’intuizione e da un sogno cinematografico così vivido da non ammettere esitazioni.

Ti sei trasferito da Ferrara a Parigi per inseguire la tua recitazione: qual è stata la sfida più grande nell’adattarti al panorama?

“La sfida più grande è stata ricominciare da zero, in una città che non conoscevo e praticamente senza nulla in mano. Sono partito a novembre 2022 da Ferrara, la mia città natale, dove mi ero diplomato come attore in una scuola di cinema, per trasferirmi a Parigi. Avevo fatto un sogno in cui mi vedevo diventare un grande attore proprio lì. È stato così intenso e toccante che ho deciso di partire da un giorno all’altro, senza pensarci troppo e senza valutare fino in fondo le conseguenze o gli ostacoli che avrei potuto incontrare. Sono arrivato a Parigi con pochi soldi in tasca, senza conoscere nessuno e sentendomi solo davanti a una città così grande. Ho trovato subito lavoro in un ristorante italiano, ma non avevo un posto dove dormire né conoscenze che potessero aiutarmi. Per un periodo ho vissuto nello scantinato del ristorante, dove venivano conservati accessori vecchi e inutilizzati. Per dormire mi sono costruito un letto a castello e, all’inizio, non avevo né acqua calda né riscaldamento. Nonostante tutte le difficoltà, avevo un obiettivo: realizzare il mio sogno ed entrare nel cinema francese. Ho creato dei biglietti da visita fatti a mano con i miei contatti e, la mattina, prima di andare al lavoro, li distribuivo e li affiggevo nelle bacheche delle scuole di regia, offrendo la mia disponibilità gratuita come comparsa per i progetti cinematografici degli studenti. Piano piano sono arrivate le prime chiamate, ho iniziato a partecipare a diversi progetti e a conoscere persone del settore, fino a quando una studentessa regista mi ha affidato il ruolo da protagonista nel cortometraggio Plante plantée. Sul set ho conosciuto un’attrice a cui ho raccontato la mia situazione. Mi disse che si sarebbe liberata la stanza del suo coinquilino e che avrei potuto trasferirmi lì il giorno dopo. E così ho fatto. Mi piace pensare che sia stato proprio il cinema a darmi l’opportunità di iniziare a costruirmi una vita a Parigi e di continuare a inseguire il mio sogno. Credo che un’altra grande sfida sia stata non perdere mai di vista il mio obiettivo, anche quando le difficoltà sembravano ostacolarmi e la realtà era molto lontana da ciò che avevo immaginato”.

Reciti correntemente sia in italiano che in francese (e in spagnolo per lo spettacolo Utopie Migranti): come cambia il tuo approccio al personaggio quando reciti in una lingua diversa dalla tua lingua madre?

“Penso che, per un attore, recitare in lingue diverse sia una grande sfida, ma anche una grande opportunità. Recitare in italiano, la mia lingua madre, mi dà sicurezza e la possibilità di esprimermi in modo spontaneo, senza barriere. Quando invece recito in un’altra lingua, che sia francese o spagnolo, ho l’opportunità di mettermi in gioco e di approfondire non solo il personaggio, ma anche il suo modo di pensare e di esprimersi. Cerco di non concentrarmi troppo sulla pronuncia o sulla traduzione letterale delle parole, ma di entrare il più possibile nel personaggio, lasciando che siano le emozioni e le intenzioni a guidare la mia interpretazione. Penso che la lingua non debba essere un ostacolo da superare, ma uno strumento per scoprire e approfondire nuove forme interpretative. Recitare in altre lingue mi dà l’opportunità di esplorare parti nascoste di me stesso e di sentirmi, per un breve momento, parte di culture e nazionalità diverse”.

Nel cortometraggio Figli di Dio hai interpretato un ruolo da protagonista che ha ottenuto diversi riconoscimenti e nomination ai David di Donatello. Quanto ha inciso quel progetto sulla tua consapevolezza come attore?

“Figli di Dio è stato un progetto importante per la mia crescita come attore. È stata la prima volta che ho partecipato a un set cinematografico professionale ed è stato anche il mio primo ruolo da protagonista. I riconoscimenti sono stati sicuramente una grande soddisfazione, ma penso che la cosa più importante sia ciò che questa esperienza mi ha insegnato e lasciato. Ogni lavoro, per un attore, è un’occasione per scoprire nuovi aspetti del proprio modo di recitare e capire su cosa sia ancora necessario lavorare e migliorare. Figli di Dio, essendo il mio primo cortometraggio professionale, mi ha aiutato molto in questo percorso e mi ha fatto capire che ogni ruolo è un’opportunità per mettersi alla prova, superare i propri limiti ed evolvere come attore.4) In Utopie Migranti con la compagnia Instabili Vaganti affronti il tema delle migrazioni. Che impatto emotivo e professionale ha avuto su di te lavorare a un progetto così sociale e itinerante (inclusa la tournée in Argentina)? Utopie Migranti è un progetto nato dalla compagnia Instabili Vaganti, con la direzione artistica di Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno, e sostenuto dalla Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Per la sua creazione, io e altri artisti provenienti da diverse parti del mondo, tutti con origini emiliano-romagnole, abbiamo trascorso un mese di residenza artistica tra Valsamoggia e Bologna, in uno spazio davvero speciale immerso nel verde: il The Globe Performing Space, creato da Instabili Vaganti. Abbiamo lavorato attraverso un processo di co-creazione, mettendo in comune le nostre storie personali, le nostre culture e le nostre origini. La cosa più bella è stata proprio partire dalle nostre esperienze per costruire qualcosa di collettivo, scoprendo somiglianze e differenze attraverso il linguaggio del teatro. Il tema delle migrazioni mi tocca anche personalmente, perché ho lasciato Ferrara per trasferirmi a Parigi e inseguire il mio sogno di diventare attore. Vivere lontano dal proprio Paese porta inevitabilmente a confrontarsi con una nuova cultura, ma anche a riscoprire il valore delle proprie radici. Nell’aprile 2026, grazie a Instabili Vaganti e alla Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, abbiamo avuto l’occasione di portare Utopie Migranti in Argentina, con una tournée di un mese in diversi teatri del territorio. Dal punto di vista professionale, è stato molto stimolante creare uno spettacolo attraverso lo scambio e l’ascolto, senza partire da un testo già definito, ma lasciando che fossero le nostre storie a generare il materiale artistico. Credo che Utopie Migranti dimostri come il teatro possa diventare un luogo d’incontro, in cui le differenze non ci allontanano, ma al contrario ci uniscono”.

Hai recitato sia al cinema (come nel film Il soldato senza nome) sia a teatro (in opere surrealiste come L’avant Garde et son Double): in quale dei due linguaggi ti senti più libero di esprimerti?

“Penso che il cinema e il teatro abbiano linguaggi molto simili, ma allo stesso tempo diversi. Non saprei dire in quale dei due mi senta più libero, perché credo che dipenda molto dal personaggio che interpreto e dal tipo di esperienza che sto vivendo. Il cinema ha la capacità di cogliere dettagli, gesti e sfumature che a teatro è più difficile trasmettere, grazie soprattutto alla vicinanza della macchina da presa. Il teatro, invece, mi dà la possibilità di vivere tutto nel momento presente. Avere il pubblico davanti, sentire il suo calore e sapere che ci sono persone che ti guardano e ti ascoltano mi dà una scarica di adrenalina che difficilmente ritrovo sul set. Se dovessi scegliere, però, direi che in questo momento della mia vita è a teatro che mi sento più libero di sperimentare. Penso, per esempio, allo spettacolo che sto portando in scena a Parigi, L’Avant-Garde et son Double, Triple, 1/2, Quadruple. È uno spettacolo legato al surrealismo, un movimento artistico che mi permette di esplorare non soltanto le mie possibilità come attore, ma anche aspetti di me stesso sul piano umano e personale. A teatro, ogni replica diventa un’occasione per provare qualcosa di nuovo, scoprire qualcosa in più, trovare sfumature che magari non avevo considerato e, soprattutto, lasciarmi sorprendere da quello che succede in scena”. Oltre ad essere attore, sei Direttore Artistico della compagnia No Time No Space Agence Voyage e Vicepresidente di Chronos e Monx26. Come bilanci la parte puramente creativa e interpretativa con quella organizzativa e gestionale?

“Per me, la parte creativa e quella organizzativa sono strettamente legate. Nel mondo artistico spesso non basta aspettare che arrivino le opportunità: bisogna anche imparare a crearle, soprattutto insieme ad altre persone che condividono le nostre visioni e passioni. Con la compagnia teatrale Cie No Time No Space Agence Voyage ho avuto la possibilità di creare lo spettacolo L’Avant-Garde et son Double, Triple, 1/2, Quadruple, attraverso un lavoro di co-creazione con attori e professionisti di diverse nazionalità che lavorano in ambiti differenti del teatro. Con il collettivo Monx26 ho l’opportunità di collaborare con artisti italiani e francesi e di creare eventi e festival artistici e culturali a Parigi. Con la produzione Chronos, invece, cerchiamo di mettere in dialogo le culture cinematografiche francese e italiana, sviluppando progetti sul territorio con giovani francesi e italiani che condividono le stesse passioni. Sono tre realtà diverse, ma unite dalla stessa voglia di dare vita a progetti artistici attraverso collaborazioni e scambi di idee. Quello che trovo interessante è proprio questo processo creativo condiviso: non limitarmi a interpretare un progetto, ma partecipare alla sua nascita, confrontarmi con persone che hanno visioni simili o diverse dalle mie, discuterne e contribuire a trasformare un’idea in qualcosa di concreto. In questo modo, il lavoro organizzativo non è separato da quello artistico, ma diventa parte dello stesso percorso. Credo che crearsi il proprio lavoro significhi proprio questo: unire le proprie energie a quelle degli altri, costruire opportunità insieme e dare spazio a idee che, da soli, forse non riusciremmo a realizzare. È un modo per crescere artisticamente e, allo stesso tempo, contribuire a creare un ambiente in cui tutti possano trovare il proprio spazio”.

Con la casa di produzione Chronos ti proponi di creare un ponte tra il cinema italiano e quello francese per i giovani talenti. Quali pensi siano le opportunità principali che questa sinergia italo-francese può offrire?

“La casa di produzione Chronos nasce dall’incontro tra me e Leonetta Zara, con cui condivido una grande passione per il cinema, anche se lavoriamo in due ambiti diversi: lei nella produzione e io come attore. Insieme abbiamo deciso di realizzare un cortometraggio intitolato Chronos, diretto da Cosimo Qualfredi, attualmente in lavorazione e destinato a essere presentato in alcune sale cinematografiche. Per realizzare questo progetto abbiamo coinvolto professionisti italiani e francesi. È stato proprio durante questo percorso che ci siamo resi conto di quanto potesse essere interessante continuare a far incontrare queste due realtà cinematografiche. Da qui è nata l’idea di creare un ponte tra Italia e Francia, dando la possibilità ai giovani italiani di venire a Parigi per condividere la propria visione del cinema con i ragazzi francesi, e viceversa. Trovo che questa possibilità sia interessante non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche umano. Lavorare tra due Paesi significa entrare in contatto con culture, sensibilità e modi diversi di raccontare le storie. Credo che questo scambio possa arricchire tutti e dare vita a progetti originali, capaci di raggiungere un pubblico più ampio. Con Chronos vorremmo costruire una rete di persone che condividono la stessa passione, in cui i giovani possano incontrarsi, confrontarsi e trovare opportunità concrete per realizzare le proprie idee. Penso che sia importante creare occasioni in cui non ci si limiti a parlare di cinema, ma si possa fare cinema insieme, imparando gli uni dagli altri e dando vita a qualcosa di nuovo”.

Nel tuo CV citi la passione per il Surrealismo applicata al teatro per una nuova produzione a Parigi: cosa ti affascina di questo movimento e come lo state rielaborando?

“Con la compagnia teatrale NoTimeNoSpaceAgenceVoyage, insieme al direttore artistico e regista Francesco Monteforte, abbiamo deciso di creare lo spettacolo L’Avant-Garde et son Double, Triple, 1/2, Quadruple, attualmente in scena a Parigi, all’Espace Albatros di Montreuil. È uno spettacolo legato al surrealismo, un movimento artistico che affascina molto sia me sia Francesco. Il surrealismo cerca di superare i limiti della razionalità per esplorare il mondo dell’inconscio, dei sogni e dell’immaginazione. Trovo questo approccio particolarmente interessante per il mio lavoro di attore, perché mi dà la possibilità di esplorare il personaggio in profondità, cercare dentro di lui aspetti nascosti e confrontarmi anche con la sua follia. Allo stesso tempo, sul piano personale, mi permette di entrare in contatto con il mio inconscio, osservarmi, conoscermi meglio e liberarmi dagli schemi a cui sono abituato nella vita quotidiana. In scena posso così mettermi in gioco e scoprire nuove possibilità espressive e nuovi modi di recitare”.

Dalle sfilate di moda (come per “PMParis”) alla direzione di festival artistici a Montmartre: quanto rientra questa versatilità nella tua visione di “essere artista” oggi?

“Da quando sono arrivato a Parigi, ho cercato di esprimere la mia creatività non soltanto attraverso la recitazione, ma anche in altri ambiti, come le sfilate di moda durante la Paris Fashion Week e l’organizzazione di festival artistici, tra cui il Festival de Montmartre. Queste esperienze mi hanno permesso di conoscere persone con visioni artistiche diverse dalla mia, ampliando il mio modo di vedere l’arte. La moda e l’organizzazione di eventi mi offrono la possibilità di esprimermi in modi diversi, uscire dal mio ruolo di attore e confrontarmi con realtà artistiche differenti. Parigi mi ha dato l’opportunità di scoprirmi continuamente, di esplorare nuovi orizzonti e mi ha insegnato a trasformare gli incontri in occasioni per far evolvere le mie idee e i miei progetti”.

Se dovessi descrivere con una sola parola la direzione che vuoi dare alla tua carriera nei prossimi anni, quale sceglieresti e perché?

“Sceglierei la parola «evoluzione», perché da quando sono arrivato a Parigi sento di essere cresciuto e cambiato, non solo dal punto di vista artistico, ma anche personale. Mi sono messo in gioco, ho iniziato a esplorare nuove forme d’arte e ho incontrato persone con idee e visioni diverse dalle mie, con cui ho avuto la possibilità di realizzare nuovi progetti. Tutte le esperienze che ho vissuto hanno contribuito ad arricchire il mio percorso e il mio modo di vedere l’arte e il mondo. Nei prossimi anni, per quanto riguarda la mia carriera, vorrei continuare su questa strada, crescendo come attore e sperimentando nuove forme di espressione artistica. Vorrei anche sviluppare progetti miei e collaborare con persone che condividano la mia passione, ma che sappiano anche offrirmi nuove prospettive e aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi".