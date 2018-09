Lei, Federica Pellegrini, single, perennemente indecisa se ritirarsi o proseguire le gare, se diventare mamma o no. E via dicendo. Lui, l'ex Filippo Magnini, che dopo un periodo difficile dovuto a più questioni, pare avere trovato l'amore e la pace con Giorgia Palmas. E dalla Sicilia spedisce sui social una foto che lo vede saltare raggiante accanto all'auto con cui è in vacanza, la sua Giorgia "appollaiata" scalza sul tetto. Il ritratto della felicità.