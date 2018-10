"Matteo Salvini è il demonio". Ci mancava solo Bono Vox, leader degli U2, alla schiera di anti-leghisti del mondo dello spettacolo. Il cantante irlandese protagonista di quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ha regalato un siparietto "politico" al pubblico italiano, calandosi nella consuete vesti del suo alter ego MacPhisto.











Un "satanello" provocatorio e dissacrante, usato però spesso da Bono per lanciare i suoi anatemi in salsa progressista e mondialista. "La mia gente sta arrivando in Europa", ha detto il cantante in versione demoniaca. L'elenco dei suoi "amici" guarda caso comprende tutti i nomi dei leader sovranisti che spaventano l'Unione europea: lo svedese Jimmy Akesson, l'ungherese Viktor Orban, la francese Marine Le Pen. Poi il pezzo forte: "Per l'Italia il mio consiglio è Matteo Salvini. Ricordatevi, hanno tanti nomi ma hanno sempre la stessa faccia, la mia". Bono allude alla maschera del diavolo che porta sul palco, molti salviniani avranno pensato ad altro.