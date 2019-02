Prima o poi le balle vengono a galla, così come prevedibile quando si tratta di David Parenzo, cococonduttore della Zanzara con Giuseppe Cruciani su Radio24. Il giornalista, tra i più clamorosi rappresenti del mondo radical chic, è stato intervistato su Repubblica.it per una rubrica culinaria, per l'occasione fatta in un ristorante vegetariano lussuosissimo in un altrettanto prestigioso hotel in pieno centro a Roma.

Parenzo per l'occasione ha dovuto gettare la maschera, quella costruita menzogna su menzogna attraverso i social. Fino a oggi si è spesso mostrato intento a cucinare in casa e aiutare la sua compagna nelle faccende domestiche, il solito modo per fare il ruffiano con il pubblico femminile. Tutte balle, come lui stesso è costretto ad ammettere: "A casa cucina la mia compagna, anche se spesso siamo fuori". E quindi tutte quelle foto di lui in cucina? Qui cala le braghe: "Pura propaganda... a casa non faccio nulla". Un uomo chiamato bluff.

di Gino Coala