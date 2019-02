Marco Travaglio è un grande annusatore di "carogne". Fiuta l'aria come un segugio e dove sente cattivo odore cambia strada. Così è stato per la sinistra e il Pd in particolare, mollato per un sempre crescente sostegno al Movimento 5 Stelle. Che ora sta vivendo un periodo di grande difficoltà delle quali Luigi Di Maio è la plastica rappresentazione. Ed ecco che sul leader pentastellato cade la sciabola implacabile del Fatto Quotidiano, nella forma di una vignetta by Mannelli in cui Giggino è ritratto con quella che in Toscana descriverebbero come una faccia da "grulllo" mentre dice "abbiamo salvato capra e cavoli, sono soddisfazioni". E la didascalia che recita: "Testina di capra e cavoli".