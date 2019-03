Vietato criticare l'Unione europea da Lilli Gruber. A Otto e mezzo il leghista Claudio Borghi non va per il sottile con Bruxelles: "Questa Europa che finora non ci ha visto protagonisti, è un'Europa a trazione tedesca. E la Germania è un nostro competitor nel mercato globale. Per questo credo che ci vorrebbe meno Europa". La discussione si scalda, la conduttrice di La7 è visibilmente sulle spine, in "assetto da guerra anti-leghista".











Quando Borghi inciampa, si scatena l'attacco nucleare: "La Spagna è stata per tutta la sua vita recettore netto, eppure era fondatore". "Ma che fondatore - replica secca la Gruber, stizzita -, la Spagna si è aggiunta dopo all'Ue. Invece di stare sempre al cellulare, studi". Per la cronaca: non si ricordano battute così taglienti di Lilli la Rossa con altri suoi ospiti. Quando qualche giorno fa Lorella Cuccarini disse che in Italia non si votava per le politiche da 10 anni, la Gruber se n'è rimasta in silenzio, decisamente più compassionevole.