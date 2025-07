Ursula von der Leyen, l'unica via per salvarsi

Tanto per cominciare, è insensato, oltre che ridicolo, il fatto che la signora tedesca si sia messa a sparacchiare contro i presentatori del documento di sfiducia, descrivendoli più o meno come agenti russi. Mosca avrà certamente commesso molti crimini nella storia, ma non questo. E il problema della von der Leyen- nella circostanza - non è il classico “nemico esterno”, bensì un insidiosissimo e multiforme “nemico interno”.

Procediamo con ordine. Ha sbagliato lei in mille circostanze: la scarsa trasparenza e le scuse puerili fornite sui suoi scambi di messaggi con il gran capo di Pfizer nel corso dell’emergenza pandemica l’hanno resa non credibile né rispetto al passato né rispetto al futuro.

Risultato? Ursula non riesce ad andare nella direzione giusta (cioè dove gli elettori e le forze di centrodestra le chiederebbero di andare), e in compenso non soddisfa più pienamente neanche le forze di sinistra che avevano puntato su di lei, e che ora (a partire dai socialisti, incluso il Partito democratico) si sentono meno rilevanti. Morale: questo nervosismo di più componenti dell’Europarlamento è destinato a scaricarsi sulla von der Leyen. E se anche il voto di domani non la butterà giù, la lascerà ulteriormente indebolita e paralizzata.

STRADA DA IMBOCCARE

Le resterebbe la via del coraggio, che in questo caso coinciderebbe con i buoni consigli che le ha dato da tempo il governo italiano: dovrebbe cioè usare e non sciupare i prossimi due anni. Come? Per un verso, rottamando (anziché sperare di edulcorarlo) lo sciagurato Green Deal e tutte le politiche che stanno già realizzando un presente di desertificazione industriale europea.