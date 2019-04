Euforia da buchi neri. La prima storica e rivoluzionaria foto di un "black hole" dallo spazio profondo ha colpito il mondo e affascinato appassionati e neofiti dell'astrofisica. Uno spettacolo "alieno" e per certi versi inquietante che ha lasciato di stucco anche Gianni Riatta. L'ex direttore del Sole 24 Ore, molto attivo sui social, non ha potuto non commentare lo scatto con i propri followers su Twitter: "La prima fotografia di un buco nero è un bel sorriso: speranza dal cosmo". Un "bel sorriso". Diciamo piuttosto che ognuno, in quel buco nero, ci vede quel che vuole...

