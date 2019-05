A DiMartedì si parla,tra le altre cose, di Flat tax e in studio si sfidano Francesca Donato, candidata per la Lega alle europee, e la ex eurodeputata Alessandra Moretti, oggi consigliera Pd in Regione Veneto dopo una serie record di gaffe politiche. E proprio la Moretti finisce nel mirino dei telespettatori di La7, sorpresi da una sua uscita.





"Ci aspettavamo la riduzione delle tesse nel Consiglio dei ministri ma non c'è nulla di fatto se non possibili ipotesi di aumenti e sono più evidenti le fratture sociali". Ora, vero che la Moretti non rientra nel mondo di ultra-sinistra che tifa per la patrimoniale, ma perlomeno dovrebbe conoscere la posizione del proprio partito in materia fiscale. Qualcuno, su Twitter, glielo fa notare con toni un po' coloriti: "Ma sta somara dice che si aspetta la Fiat tax quando tutti i suoi capi del Pd continuano a sostenere che le tasse debbano essere progressive!". Effettivamente...