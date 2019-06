Il settore farmaceutico vale un punto percentuale del pil italiano, siamo il primo produttore europeo, l' anno scorso nell' export abbiamo superato la Germania, eppure il governo non trova il tempo per ascoltare chi investe nel nostro Paese. Mi chiedo quale sia il modello che si intende proporre ai giovani: quello della "Gig economy", con i fattorini che consegnano il cibo a domicilio in bicicletta e che sembra esser diventato l' unico sbocco per i ragazzi, oppure vogliamo concentrarci sui settori che portano ricchezza, occupazione e innovazione? Nell' Italia a 5 Stelle l' industria è l' ultima delle priorità». Annalisa Chirico, 33 anni, giornalista e volto noto della televisione, presiede il movimento "Fino a prova contraria".











A gennaio ha lanciato "I seminari per la crescita" #inNomeDelPil con l' intento di dare voce ai settori produttivi che chiedono meno burocrazia, meno tasse e una giustizia più efficiente. Ieri all' Ara Pacis di Roma ha moderato l' incontro sul comparto farmaceutico. Tra i relatori, con Nicola Rossi e Paola Severino, c' era anche il viceministro leghista all' Economia Massimo Garavaglia.



Chirico, quanto a crescita e Pil in Italia siamo messi male.

«Appunto. Si parla solo di reddito di cittadinanza, che io chiamo reddito di pigranza, e di come mandare prima la gente in pensione. Il farmaceutico poi sconta un pregiudizio antiscientifico. I 5 Stelle fanno solo demagogia».

A cosa si riferisce?

«Un esempio recente: il ministro della Salute, Giulia Grillo, ponendosi come capofila di Paesi quali la monarchia dello Swaziland, l' Uganda, lo Sri Lanka e la Malesia ha presentato all' Organizzazione Mondiale della Sanità una mozione per chiedere trasparenza nella definizione del prezzo dei farmaci. Peccato che l' attuale sistema di riservatezza sia la migliore garanzia per i consumatori. L' Italia ha tra i prezzi più bassi d' Europa, quel documento per fortuna non è vincolante ma di questo passo diventeremo lo zimbello d' Europa. I 5 stelle si danno alla facile propaganda contro le multinazionali e non pensano a creare lavoro».

Al governo però c' è anche Matteo Salvini, che è un suo amico e che lei ha votato.

«Non passa giorno che non gli dica: "Matteo, è arrivato il tuo momento per Palazzo Chigi". Votare non è reato».

Lei sostiene che i grillini hanno un «pregiudizio culturale» contro le case farmaceutiche. Ci spieghi.

«Sono diffidenti a prescindere, pensi ai vaccini. Vogliono riportarci al Medioevo? Al convegno hanno partecipato colossi come Roche, che investe in ricerca 4 volte di più del nostro Paese. Ho ascoltato i rappresentati di Novartis, Abiogen, AbbVie, Farmindustria: non riescono a parlare con il governo».

Cosa chiedono soprattutto?

«Regole certe e decisioni prevedibili, da mesi ci sono questioni regolatorie sul tavolo, il governo nicchia, prende tempo... Io dico: anche se non lavorano in bicicletta - Di Maio si occupa solo dei rider - andrebbero ascoltati lo stesso, non criminalizzati».

Il suo giudizio sui Cinque Stelle è impietoso.

«L' Italia deve pensare in grande, l' industria non è una bestemmia. Di Maio si mobilita soltanto per i rider e ai tavoli aziendali spedisce un sottosegretario noto per avere definito "boia" Giorgio Napolitano. Sono aperti 150 tavoli di crisi, a gennaio erano 138. La cassa integrazione in un anno è salita del 78%, 280mila lavoratori rischiano di rimanere a casa. I nostri imprenditori non sanno con chi parlare, brancolano nel buio per colpa di chi dovrebbe prendere delle decisioni ma non fa niente. Per fortuna gli italiani sono maestri nell' arte dell' arrangiarsi. Le racconto un aneddoto».

Prego.

«Nel Vicentino c' è un imprenditore, Loison, che produce panettoni. Era sull' orlo del fallimento e invece grazie alla pubblicità su Google e al digitale ora vende in tutto il mondo e tutto l' anno. È il genio italiano che sopravvivrà anche a questo governo».



di Annalisa Chirico