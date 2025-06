La nave Amerigo Vespucci fa volare lo speciale Tg1

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Speciale Tg1)

Calcolando le messe in onda di martedì sulla nave Amerigo Vespucci, tornata a Genova dopo un tour mondiale di quasi due anni, i dati elaborati da OmnicomMediaGroup fanno davvero impressione.

In totale son circa 20 milioni coloro che hanno assistito all’evento nelle varie declinazioni televisive, molti di più – se vogliamo provocare – di quanti han votato ai referendum. A partire dallo speciale Tg1 Giornata della Marina Militare e ritorno della Nave Amerigo Vespucci in mattinata su Rai 1, visto da 1.030.000 spettatori col 16.6% di share, e ancora l’evento “Buon vento Italia!” in access prime time su Rai 1 condotto da Antonella Clerici (3.670.000 spettatori col 21%), il Tg1 delle 20 di Gian Marco Chiocci (3,9 milioni col 25%) o Cinque Minuti di Vespa (4 milioni col 24%), il Tg5 delle 20 di Clemente Mimun (2,9 milioni col 19%) o Studio Aperto delle 12:30 di Pucci (1,3 milioni col 13.2%).