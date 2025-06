Referendum, la sinistra dà numeri falsi sul voto

A urne semi-chiuse i dem l’hanno sparata subito grossa: « 13 milioni di “sì” ai referendum, contro i 12 milioni di voti al centrodestra alle elezioni politiche del 2022. Il nostro voto conta», hanno commentato sui social. Conterà pure ma loro non sanno contare. Infatti, in nessuno dei cinque quesiti i “sì” stando ai dati ufficiali del Viminale - hanno raggiunto la cifra di 13 milioni: 12,2 il primo (reintegro dei licenziamenti illegittimi), 12 il secondo (licenziamenti e limite indennità), 12,2 il terzo (tutela contratti a termine), 12 il quarto (responsabilità infortuni sul lavoro), 9 il quinto (quello sulla cittadinanza).

Balle, balle, balle. Balle spaziali nel magico pianeta di Elly e compagni. Non sa nemmeno far di conto questa sinistra... Ma che calcolatrice usano i progressisti? E dire che non si tratta di dover maneggiare cifre fantascientifiche, visto che i seggi domenica e lunedì assomigliavano al Sahara. Deserti. E così, data la sonora scoppola referendaria, largo alla mistificazione dei numeri.

Considerato che Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, tre anni fa, avevano ottenuto 12,3 milioni alla Camera, ecco che le stime (con relativo entusiasmo) delle sinistre vanno a farsi benedire. Frottole identiche a quelle del Pd, infatti, sono arrivate anche dalle fila di Alleanza Verdi Sinistra: «13 milioni di “sì” al referendum sono più voti di quelli di Meloni, un’alternativa alla destra c’è già e presto sarà al governo».

Il premio miss mistificatrice lo vince a mani basse Elly Schlein: «La differenza tra noi e la destra di Meloni è che oggi noi siamo contenti che oltre 14 milioni di persone siano andate a votare, mentre loro esultano perché gli altri non ci sono andati. Ne riparliamo alle prossime politiche. Hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico di questo voto ma hanno ben poco da festeggiare: per questi referendum hanno votato più elettori di quelli che hanno votato la destra mandando Meloni al governo nel 2022». La segretaria del Pd, in pratica, conta come voti al centrosinistra anche i “no” (una forbice tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni per quanto riguarda i quattro quesiti sul lavoro) e pure le schede bianche, quelle nulle e quelle contestate. Insomma: per Elly chiunque si sia presentato ai seggi è dalla sua parte. Persino i 4,7 milioni di italiani che hanno votato “no” al quesito sul dimezzamento (da dieci a cinque) degli anni necessari per ottenere la cittadinanza italiana.

Uno dei grandi cavalli di battaglia della sinistra radicale non solo non ha tagliato il traguardo del quorum ma è persino stato azzoppato (il 34,51 per cento di chi ha ritirato la scheda ha infatti barrato la casella “no”). Eppure dalle parti del Nazareno I fantomatici 14 milioni di «persone che a votare ci sono andate e che hanno detto che condividono questi temi», comunque, li ha tirati in ballo anche Maurizio Landini, il segretario della Cgil degno compare della Schlein: i due grandi perdenti di successo di questa inutile tornata referendaria. C’è però anche chi è riuscito ad andare oltre. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, si è divertito a gonfiare ancor di più i numeri.