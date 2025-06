Diesel euro 5, verso lo stop? Perché può cambiare tutto

Diesel Euro 5 e autovelox: sono questi i temi dei due emendamenti presentati dalla Lega al Decreto legge infrastrutture, ora all'esame della Camera dei deputati. L'obiettivo è anno di proroga per i diesel Euro 5 con possibilità per le regioni di evitare il blocco anche successivamente. E una messa in mora ufficiale ai comuni sugli autovelox. I sindaci, infatti, dovranno comunicare formalmente al ministero delle Infrastrutture tutti gli impianti presenti sul proprio territorio. In mancanza di informazioni, gli autovelox non potranno entrare in funzione.

Per quanto riguarda i motori a gasolio meno recenti, che rischiano di essere stoppati dal prossimo mese di ottobre, la Lega punta a posticipare tutto al 31 ottobre 2026. Non solo, perché l'idea del partito di Matteo Salvini è quella di garantire alle regioni interessate di anticipare o ritardare ulteriormente lo stop. La proroga del blocco, aggiunge l’emendamento, dovrà essere accompagnato da misure compensative di tutela dell’ambiente come per esempio l’efficientamento energetico degli edifici o l’incremento del verde pubblico. Lo scopo è duplice: da una parte, tutelare le famiglie che rischiano di restare senza macchina, dall'altra, rispettare l'autonomia delle Regioni.