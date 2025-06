Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Fabio: "Vuole vincere più soldi"

Oggi, giovedì 12 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Franco, arriva dalla provincia di Padova e lavora nell'autoimotive.

Il concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Si chiama Fabio, viene da un piccolo paesino e nella vita fa il perito agrario. Fabio lavora per conto suo, per il ministero, per gli enti e per le aziende agricole. In sottofondo De Martino ha fatto risuonare l'inno ufficiale della Valle d'Aosta. Con lui ha deciso di giocare ad Affari Tuoi Valentina, la sua dolce metà. Stanno insieme da 10 anni, fa l'impiegata e si sono conosciuti a una festa. Lei lo descrive come "esplosivo". Insieme hanno giocato col pacco numero 3.