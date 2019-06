Gad Lerner non perde l'occasione di criticare l'operato di Matteo Salvini. Dopo i vari insulti sulla linea politica del governo in termini di immigrazione, il giornalista commenta l'arresto di Carola Rackete: "Per quanto lo si mascheri da atto dovuto, l'arresto della Capitana della Sea Whatch 3 resterà una macchia indelebile di disonore a carico di uno Stato che calpesta il principio del soccorso in mare, fingendosi invaso da un equipaggio generoso e da migranti inoffensivi" ha scritto su Twitter.

Solo ieri Lerner aveva preso a male parole i programmi tv che ospitavano il ministro dell'Interno, definendoli "complici" della volontà di Salvini. Eppure bisogna ricordare al giornalista che la sua prima puntata dell'Approdo (programma sulla Rai), ha fruttato parecchi ascolti, tutto merito del vicepremier, dato che la puntata era "dedicata" interamente a lui. Anche se in senso negativo.

