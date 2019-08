Le sorelle Parodi si godono le vacanze estive in Costa Smeralda. Benedetta e Cristina hanno immortalato i bei momenti in spiaggia con diverse foto pubblicate poi su Instagram: maglia scollata e shorts per la prima, abito lungo e svolazzante per la seconda. Le due, praticamente inseparabili, brindano con tanto di birra durante l'happy hour in Sardegna. Ma Benedetta e Cristina non sono sole, oltre ai rispettivi mariti e figli, compare anche la mamma della conduttrice tv e della giornalista: anche lei in total white. Laura Casabassa Parodi è un'insegnante di Lettere classiche ormai in pensione, che, come dicono le stesse figlie "ha sempre dato loro l'impressione di essere sotto esame". D'altronde è una professoressa.

Visualizza questo post su Instagram Due sorelle e due birrette #whiteparty Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1) in data: 3 Ago 2019 alle ore 5:52 PDT