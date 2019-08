Massimiliano Fedriga della Lega si sfoga all'Aria che tira Estate. "I 5 Stelle ci hanno detto no sulle grandi opere, sull'autonomia, altri no e tanti insulti a Salvini". Il governatore del Friuli Venezia Giulia è un fiume in piena contro i grillini "che ci danno dei traditori". E propone un'efficace similitudine: "E' come la moglie che trova il marito in dolce compagnia per decine di volte, la moglie decide di lasciare il marito e il marito dice che la moglie l'ha tradita".

Conclude il leghista su La: "Con trasparenza abbiamo detto davanti al Paese intero che non si poteva andare avanti con questa esperienza di governo, quindi non c'è alcun tipo di tradimento".