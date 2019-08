"Crimini contro l'umanità". Luigi De Magistris si scatena sulla Open Arms chiedendo un processo esemplare per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Il sequestro di persone a Lampedusa - incalza il sindaco di Napoli - dimostra il livello di illegalità, crudeltà, disumanità e sadismo a cui è giunto il governo. Devono essere processati per crimini contro l'umanità e per la morte di tante persone. Per Salvini e Di Maio un voto vale più di una vita".

Detto che nel caso specifico fortunatamente non è morto nessuno, è il presidente della Lega Campania Gianluca Cantalamessa a fornire una lettura piuttosto interessata alla nuova sparata di De Magistris (che si allinea al Roberto Saviano che ha chiesto direttamente il carcere per il ministro degli Interni): "Il sindaco è sempre più lontano dalle problematiche di Napoli e dei napoletani. A ruota libera su Salvini, il primo cittadino, dimentica una città invasa dai rifiuti. Anche le presenze turistiche, in tendente calo rispetto allo scorso anno, suggellano la sua cattiva gestione ormai, è in costante campagna elettorale. De Magistris - suggerisce Cantalamessa -, fallito da magistrato, evitate le indagini a suo carico perché fuggito al parlamento europeo, ora prova a riciclarsi con un seggio al parlamento, speculando sui morti in mare per una poltrona con il Pd".