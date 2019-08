"Lido degli Estensi. Per il glamourissimo Jova Beach Party (tour di Jovanotti) hanno blindato ettari di spiaggia libera". Diego Fusaro racconta della sua travagliata esperienza sulle spiagge ferraresi: "Ho provato a varcare il confine, ma non me l'hanno consentito". Fin qui potrebbe solo sembrare una brutta giornata per il filosofo, ma ecco l'affondo (quasi da ovazione): "E a nulla è valso ricordare che il Jova dice sempre che 'non esistono confini' e che siamo tutti cittadini del mondo".

Fusaro non è però stato l'unico a prendersela con il cantante all'anagrafe Lorenzo Cherubini. A non tollerare il tour nelle spiagge d'Italia anche le deputate del Movimento 5 Stelle, Patrizia Terzoni e Ilaria Fontana, le quali hanno presentato un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Ambiente. A fare loro eco la "Lega Italiana per la protezione degli uccelli", i quali hanno contestato indirettamente all'artista il possibile impatto ambientale che potrebbe essere provocato dall'evento musicale, alludendo in particolare ai probabili danni che potrebbero subire gli ecosistemi delle spiagge nostrane.