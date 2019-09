Carolina Stramare nuova Miss Italia, bomba di Dagospia: "Intrecci con Pacifico e Salemi"

L'elezione di Carolina Stramare a Miss Italia 2019 non è priva di ombre. Il giornalista Giuseppe Candela, per Dagospia, si è infatti chiesto come mai il manager Alex Pacifico abbia invitato su Instagram a votare Carolina Stramare molte ore prima della finale di Miss Italia. E spiega che l'agente è stato anche presidente della giuria durante la sua elezione regionale. Nella finale infatti la Stramare era stata eliminata, poi c'è stato il ripescaggio grazie all'intervento proprio della giuria. Tra i giurati presiedeva anche Giulia Salemi, assistita proprio da Pacifico. E ironicamente Candela si chiede per chi abbia votato, se non per la nuova Miss Italia.



Gli intrecci tra la Stramare, Pacifico e la Salemi sono confermati da Fattitaliani, il quale conferma che l'agente è il talent-scout della nuova Miss Italia. "Qui stasera abbiamo la nuova Miss Italia", disse durante la selezione di Miss Lombardia. Il sito si è così chiesto se ci sarà una collaborazione tra Carolina Stramare e l’agenzia di Alex Pacifico. Per ora nessuno ne fa riferimento.