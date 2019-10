Che tempo che fa, Giovanni Floris: "Ecco come si insultano i politici", la sconcertante verità sulla casta

A Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio su Rai 2, ecco Giovanni Floris, il conduttore di DiMartedì su La7. Si parla del taglio ai parlamentari e di antipolitica. Il conduttore chiede al collega se non trova contraddittorio il fatto che i politici parlino di avvicinare i cittadini al palazzo, salvo ridurre la loro rappresentanza. E Floris spiega: "I politici sono le persone che si odiano di più. Si stanno tagliando di numero, riducendo gli stipendi, si insultano tra di loro dandosi del politico". Dunque, aggiunge: "In genere lo stipendio lo alzi a chi ti piace. Se avete un negozio non abbassate lo stipendio a chi lavora male: chiedete i soldi a lui? Il principio è sbagliato, il politico oggi insegue il mito del popolo. Io penso che il popolo sia la sede del buonsenso, fondamentalmente". Floris, infine, conclude l'intervento con un curioso aneddoto sul mirto rosso e quello bianco, servito lo scorsa estate in una pizzeria in Sardegna. Una metafora politica firmata dal giornalista de La7.

Di seguito, l'intervento di Giovanni Floris a Che tempo che fa: