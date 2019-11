Peter Gomez, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, commenta l'arresto dell'ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi: "Caianiello era il ras di Forza Italia nella provincia di Varese ed era il padrino di Lara Comi. E' stato arrestato e ha parlato e se dimostrate le cose che ha rivelato sulla Comi sono sconcertati, per esempio aveva un assistente pagato 3mila euro dall'Ue, l'accordo era 2mila me li dai indietro". "Il gip scrive che pur essendo giovane ha una spiccata capacità criminale. Questo colpisce, colpisce però molto che in Lombardia continui ancora il sistema delle tangenti per gli appalti pubblici".